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Пятница, 9 августа 2024, 21:35 мск

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Район Курской АЭС обесточен после падения обломков украинского беспилотника

В результате падения обломков украинского беспилотника самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, отсутствует энергоснабжение в том числе в Курчатове, где расположена атомная электростанция.

Глава региона уточнил, что перебои касаются также части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов Курской области.

«Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам», – отметил Смирнов.

В Курчатове находится Курская АЭС, примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.

Курск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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