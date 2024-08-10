Средства ПВО перехватили 32 беспилотника, которые атаковали Курскую и Ярославскую область

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинских 32 беспилотника самолетного типа. Как говорится в сообщении министерства обороны, киевский режим пытался нанести террористические удары по двум регионам РФ.
В ведомстве отметили, что 26 БпЛА были сбиты над Курской областью и 6 – над Ярославской.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев уточнил, что беспилотники были уничтожены подлете к Ярославлю. По его словам, вражеские дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет.
«В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия», – отметил Евраев.
Москва, Елена Володина
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