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Лукашенко сообщил о перехвате украинских дронов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о новой провокации со стороны киевского режима. Накануне вечером силами ПВО республики были перехвачены несколько воздушных целей, летевших из Украины. По словам белорусского лидера, предположительно это были ударные беспилотники.

«В 19:04 на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели с Украины», – пояснил Лукашенко, слова которого цитирует «БелТА».

Белорусский лидер уточнил, что целей было около десяти, на их перехват Минск отправил самолеты и вертолет. Часть была уничтожена над территорией Белоруссии, «остальные были переданы» России и были сбиты под Ярославлем.

«Первое направление – Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета – те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены», – отметил Лукашенко.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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