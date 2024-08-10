Украинские войска провоцируют ядерную угрозу в Курской области

Ситуация на Курской АЭС в результате атаки вооруженных сил Украины в Курской области значительно усложнилась, что создает угрозу для развития мировой атомной энергетики. Об этом говорится в заявлении «Росатома» по итогам телефонного разговора генерального директора Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Ключевой темой консультаций стала ситуация вокруг Курской АЭС. В ходе разговора Алексей Лихачёв подчеркнул, что действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики. За последние дни ситуация значительно усложнилась», – подчеркивается в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 8 августа на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе, в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, а уже 9 августа действиями ВСУ была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества.

«На данный момент сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС. Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой МАГАТЭ в 2022 году, и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом», – заявили в «Росатоме».

Гросси со своей стороны заверил, что будет держать под контролем ситуацию вокруг Курской АЭС и информировать мировое сообщество о развитии событий, говорится в сообщении.

В настоящее время Курская АЭС продолжает работать. 3-й и 4-й энергоблоки работают на мощности, установленной диспетчерским графиком (3-й блок – 945 МВт, 4-й блок – 950 МВт). 1-й и 2-й энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон на площадке и в городе в пределах природных значений, добавили в корпорации.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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