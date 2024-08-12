ПВО сбила 18 украинских дронов над центром России

Система ПВО обнаружила и уничтожила 18 украинских беспилотников над центральными регионами России в ночь на 12 августа. В Белгородской области в результате атаки 13 населенных пунктов остались без света.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать – над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 13 поселений остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии.

«Без света остаются следующие населённые пункты: села Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье. Службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ», – говорится в блоге губернатора.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube