Пожар у градирни Запорожской АЭС потушен

Пожар в районе градирни Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) полностью потушен, сообщила пресс-служба станции. Пожарные нейтрализовали все вероятные очаги возгорания.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС локализован и угроз дальнейшего горения нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет», – говорится в сообщении.

Пожар возник в результате удара украинских боевиков ночью 12 августа. Несколько очагов возгорания возникли на берегу в районе градирен ЗАЭС. Станция продолжала работать штатно, пока пожарные боролись с огнем. Все шесть блоков ЗАЭС были остановлены еще раньше из-за атак киевского режима.

«Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения – в норме», – добавили в пресс-службе.

«Росатом» отметил, что атака украинских диверсантов на Курскую область усложнила ситуацию на Курской АЭС. Действия боевиков «создают угрозу для развития мировой атомной энергетики».

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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