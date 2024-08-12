Два жителя Ингушетии 100 раз ударили ножом знакомую девушку

Два жителя Ингушетии нанесли более 100 ударов ножом знакомой петербурженке во время вечеринки с наркотиками. Полиция задержала подозреваемых в другом регионе, рассказали в главке Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 1 августа подозреваемые в возрасте 21 года и 23 лет были в гостях у 25-летней девушки. Под действием наркотиков они убили ее и сбежали по водосточной трубе. Тело погибшей нашли 7 августа после жалоб соседей на неприятный запах.

Соседи рассказали, что девушка часто приводила к себе подозрительных личностей и была лишена родительских прав из-за злоупотребления алкоголем и запрещёнными веществами. У неё остался четырехлетний ребёнок, который проживает с отцом, пишет портал 78.ru.

«Расследуется уголовное дело по п.п. «д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору). Злоумышленники были задержаны на территории другого региона и доставлены в Санкт-Петербург. Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», – пояснили в ведомстве.

Ранее в Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины, убитых выстрелом в голову.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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