В Санкт-Петербурге обнаружили два тела с огнестрельными ранениями

В Санкт-Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины. Предположительно, они были убиты выстрелом в голову.
Как сообщили в региональном управлении СКР, трупы нашли в квартире на улице Пионерской города Павловска. «В области головы обоих тел были обнаружены огнестрельные ранения, которые, по предварительным данным, могли образоваться при выстреле в упор», – говорится в сообщении.
В ходе осмотра квартиры следователи изъяли пистолет, патроны и гильзы. Оружие на погибших не зарегистрировано.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Проводится расследование.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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