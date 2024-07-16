В Санкт-Петербурге обнаружили два тела с огнестрельными ранениями

В Санкт-Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины. Предположительно, они были убиты выстрелом в голову.

Как сообщили в региональном управлении СКР, трупы нашли в квартире на улице Пионерской города Павловска. «В области головы обоих тел были обнаружены огнестрельные ранения, которые, по предварительным данным, могли образоваться при выстреле в упор», – говорится в сообщении.

В ходе осмотра квартиры следователи изъяли пистолет, патроны и гильзы. Оружие на погибших не зарегистрировано.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Проводится расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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