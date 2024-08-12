Укравшая 1,5 млн рублей из пенсий начальница почты получила три года условно

Суд приговорил начальника почтового отделения в Санкт-Петербурге к трем годам лишения свободы условно за хищение 1,5 млн рублей. Средства поступали в отделение для выдачи пенсионных и социальных выплат.

Обвинение доказало, что руководившая Кировским межрайонным почтамтом Наталья Губарева с 19 октября 2022 года по 20 октября 2023 года взяла из кассы деньги на выплату пенсий и пособий, всего на сумму 1 588 741,77 рублей. Следователи узнали о 10 эпизодах растраты в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ).

Губарева вину признала, но суд квалифицировал ее действия только по двум эпизодам по ч.3 ст.160 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Магаданской области сотрудница почтового отделения присвоила из кассы 500 тыс. рублей, подделав документы.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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