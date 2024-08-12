В Воронеже двое рабочих погибли при падении башенного крана

В Воронеже подъемная площадка башенного крана рухнула вместе с людьми. Два человека погибли, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

Инцидент произошел на стройке на улице Ворошилова. «По предварительной информации, в результате падения площадки, пострадало трое рабочих – двое погибли, и один серьезно травмирован», – говорится в сообщении.

Ситуация осложнялась тем, что люди оказались заблокированы на высоте 18 этажа. Спасателям удалось спустить пострадавшего и передать врачам скорой помощи.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей. «В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального СУ, которые проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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