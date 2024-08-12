Автомобиль без водителя врезался в группу детей

Автомобиль без водителя въехал в группу детей 7-8 лет во Владимире. Семь ребят попали в больницу, сообщили в УМВД по региону.

ЧП случилось 12 августа на улице Мира. Припаркованный около тротуара автомобиль «Шевроле Лачетти» вдруг начал движение без водителя и выехал на тротуар. Машина врезалась в группу детей 7-8 лет, стоявших в пешеходной зоне.

«В медицинское учреждение для осмотра доставлены семь несовершеннолетних. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции по городу Владимиру», – говорится в сообщении ведомства.

Владимир, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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