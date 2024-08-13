Глава Суджанского района назвал обстановку тяжелой

В Судже и в соседних поселениях сложилась тяжелая обстановка, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.
«Обстановка тяжелая», – сказал чиновник ТАСС.
Местные власти в моменты затишья вывозят людей в безопасные районы. Украинские боевики с небольшой периодичностью ведут обстрелы территории.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на территории региона действуют группы диверсантов с российскими документами. Они используют гражданскую одежду и автомобили, чтобы их распознать, в регионе усилили патрулирование.
Суджа, Наталья Рязанова
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