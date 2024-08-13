В Байкальске младенец погиб при пожаре

Пожар в квартире в городе Байкальск Иркутской области унес жизнь девятимесячной девочки. Спасатели эвакуировали из дома трех человек, сообщили в МЧС России.

Пожар возник в ночь на 13 августа в одной из комнат, отрезав взрослых от ребенка. Когда родители проснулись, добраться к дочери уже было невозможно. Взрослые покинули квартиру до приезда пожарных. Еще одного мужчину из подъезда спасли пожарные МЧС России.

Специалисты выясняют причины пожара. Прокуратура Иркутской области начала проверку для оценки исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности, защиты прав несовершеннолетних, о семейном благополучии.

В подмосковном Волоколамске младенец и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме.

Байкальск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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