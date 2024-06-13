В Волоколамске младенец и трое взрослых сгорели в частном доме

Младенец и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Волоколамске. Следственный комитет возбудил уголовное дело, рассказали в пресс-службе подмосковного управления ведомства.

В ночь на 13 июня пожар случился в частном доме-бане в селе Ярополец Волоколамского округа. Прибывшие пожарные потушили огонь, но к тому моменту дом выгорел полностью. При осмотре места пожара нашли тела четырех погибших. Один из них – трехмесячный ребенок.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Прокуратура взяла ход расследования на контроль. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание, назначена пожаро-техническая экспертиза.

В Нижнем Новгороде возгорание на балконе перекинулось на квартиру. В результате пострадали взрослый и трое детей.

Волоколамск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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