В Кузбассе вандалы повредили около 30 могил на кладбище

В Кемеровской области неизвестные разгромили кладбище. Полиция проводит проверку.
К правоохранителям обратились жители города Мыски. Они рассказали, что на центральном городском кладбище разрушены памятники и ограждение на могилах их родственников.
«Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что повреждения имеют около 30 мест захоронений», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности злоумышленников.
В июле в селе Березово Новокузнецкого района Кемеровской области задержали двух подростков, которые устроили погром на кладбище и сломали 96 надгробий и восемь крестов.
Кемерово, Зоя Осколкова
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