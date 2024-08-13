В Кузбассе вандалы повредили около 30 могил на кладбище

В Кемеровской области неизвестные разгромили кладбище. Полиция проводит проверку.

К правоохранителям обратились жители города Мыски. Они рассказали, что на центральном городском кладбище разрушены памятники и ограждение на могилах их родственников.

«Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что повреждения имеют около 30 мест захоронений», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности злоумышленников.

В июле в селе Березово Новокузнецкого района Кемеровской области задержали двух подростков, которые устроили погром на кладбище и сломали 96 надгробий и восемь крестов.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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