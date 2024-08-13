Сотрудница воинской части в Ростовской области попалась на госизмене

Сотрудники ФСБ задержали сотрудницу воинской части Южного военного округа по делу о госизмене. По версии следствия, с января 2023 года она передавала противнику сведения о складах и арсеналах на территории округа.

Подозреваемой стала жительница Ростова-на-Дону, которая через мессенджер Signal связалась с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Тем же путем она отправляла информацию, следует из данных УФСБ по Ростовской области.

«По заданию украинской стороны в январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Собранные данные она передала иностранной спецслужбе», – цитирует сообщение ТАСС.

Подозреваемую задержали, изъяли у нее средства связи, которые она использовала для контактов с украинскими спецслужбами. Ростовчанке грозит обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В Хабаровске задержали местного жителя, который собирал сведения для киевского режима и уговаривал военных вступить в террористическую организацию.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube