В Лисичанске один человек убит, 28 ранены ударом ВСУ по автобусу

Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами пассажирский автобус в Лисичанске Луганской Народной Республики. В результате атаки один человек погиб, 28 пострадали, рассказал глава республики Леонид Пасечник.

«Украинские националисты применили боеприпас кассетного типа. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Ранее 13-летняя девочка нашла часть кассетного боеприпаса во дворе. При взрыве ребенок получил серьезные травмы.

Лисичанск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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