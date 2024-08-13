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Вторник, 13 августа 2024, 18:14 мск

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Над Белгородчиной сбито два украинских беспилотника

Министерство обороны РФ во вторник, 13 августа, сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Белгородской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 15.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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