ПВО сбила более 110 украинских БПЛА и четыре ракеты «Точка-У»

Российские военные помешали массированной украинской атаке на центральные и южные регионы России. Система ПВО сбила 117 дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У» за ночь.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 37 БПЛА самолетного типа и четыре тактические ракеты над территорией Курской области и еще 37 БПЛА над Воронежской областью. Также 17 дронов сбиты над территорией Белгородской области, 11 – над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.

В Воронежской области обломки беспилотников повредили несколько жилых домов и нежилых зданий, автомобили и объекты коммунальной инфраструктуры, сообщил глава региона Александр Гусев. В Белгородской области удар дронов привел к пожару в одной из квартир МКД, повреждена линия газоснабжения. В селе Устинка Белгородского района сгорела летняя кухня, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube