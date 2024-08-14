Двое взрослых и подросток пропали в Охотском море

Трое родственников, включая подростка 15 лет, пропали в Охотском море. Спасатели на вертолете пятый день обследуют Сахалинский залив и Амурский лиман.

9 августа двое взрослых и подросток отправились на маломерном судне катамаранного типа «Байкат» с мыса Перовского Сахалинского залива в сторону города Оха Сахалинской области. В пункт назначения путешественники не прибыли, и родственники не могут с ними связаться.

Спасатели на вертолетах Ми-8 и «Робинсон» ведут поиски одновременно со стороны Хабаровского края и Сахалина. Все проходящие суда предупредили о пропавшей лодке, спасатели на земле осматривают берег и прибрежные воды.

«За сутки обследовано 120 км береговой линии Амурского лимана и свыше 700 кв. км акватории Сахалинского залива. Поиски результатов не принесли», – пояснили в ГУ МЧС Хабаровского края.

Ранее в Хабаровском крае шесть рыбаков перестали выходить на связь. Уровень воды в реках резко поднялся из-за ливней, поэтому родственники пропавших обратились за помощью в МЧС.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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