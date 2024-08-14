ФСБ задержала жительницу ДНР по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую в госизмене жительницу Донецкой Народной Республики. По версии следствия, женщина передавала противнику данные для ударов по спасателям, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.
Задержанная – гражданка России. Она наблюдала за сотрудниками экстренных служб, которые помогали пострадавшим и ликвидировали последствия артиллерийских ударов с украинской стороны.
«Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС России, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов. Данные могли быть использованы противником для нанесения повторных ударов, унесших жизни сотрудников экстренных служб», – пояснила официальный представитель УФСБ по ДНР Арина Клепанова.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
Ране днем сотрудники ФСБ России раскрыли госизмену, в которой подозревается 20-летний житель Бийска Алтайского края.
Донецк, Наталья Рязанова
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