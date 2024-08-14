Еще два шебекинца ранены при атаке с украинской стороны

Два жителя Шебекинского округа ранены в результате очередной атаки украинского дрона. При ударе по автобусу пострадал водитель. Еще один человек ранен в результате взрыва на приусадебном участке.

«Дрон атаковал автобус в Шебекино. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Еще один дрон атаковал село Новая Таволжанка: взрыв произошел на приусадебном участке. Работавший там мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Пострадавший сам доехал до больницы, с ним работают врачи.

Ранее днем мужчина получил серьезные травмы в результате атаки украинского дрона на грузовик сельхозпредприятия в Шебекино.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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