Житель Шебекино ранен при атаке дрона

Мужчина получил серьезные травмы в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Шебекино, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

FPV-дрон нанес удар по грузовику на территории сельхозпредприятия. Автомобиль заметно поврежден, а водитель получи травмы.

«Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – написал губернатор в своем блоге.

Регулярные атаки с украинской стороны привели к тому, что власти ввели режим ЧС регионального уровня на территории Белгородской области.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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