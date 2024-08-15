ФСБ пресекла попытку взорвать объект МВД в Тобольске

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета помешали взорвать объект МВД в Тобольске Тюменской области. В схроне злоумышленников нашли два зажигательных устройства и бомбу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращена подготовка террористического акта в Тюменской области – подрыва самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольск. В схроне, оборудованном террористами, обнаружены два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство», – говорится в сообщении ЦОС.

Специалисты-взрывотехники уничтожили средства террора на месте. Силовики задержали двух подозреваемых россиян, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств. В средствах связи задержанных нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб и зажигательных устройств, видеозаписи их испытаний.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч.1 ст.30, ч.2 ст.205 УК РФ).

Ранее в ДНР задержали мужчину, который по заданию украинской военной разведки планировал подорвать служебную машину Минобороны России.

Тобольск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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