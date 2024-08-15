ВС РФ восстановили контроль над селом Крупец в Курской области

Российские военные отражают попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» отбили атаку штурмовых групп противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец.

Как сообщили в Минобороны РФ, 115-я механизированная бригада ВСУ пыталась безуспешно прорваться в направлении Кремяного. Также сорваны атаки противника западнее Русской Конопельки. Киевский режим потерял до 90 военнослужащих, пять американских БМП «Bradley» и шесть боевых бронированных машин.

«Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.

«Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков», – добавили в МО. Кроме того, авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.

За сутки потери противника составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять БМП «Bradley» и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка РСЗО и две станции РЭБ «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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