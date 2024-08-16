Один из пилотов рухнувшего под Иркутском ТУ-22М3 погиб

Один из летчиков с борта рухнувшего в Иркутской области бомбардировщика ТУ-22М3 умер, сообщил глава региона Игорь Кобзев. Очевидцы рассказали о трех мощных взрывах на месте крушения самолета.

Бомбардировщик упал в безлюдной местности недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе накануне вечером. На земле разрушений не было. Самолет выполнял плановый полет. Экипаж успел катапультироваться, первоначально сообщалось, что все летчики живы. Предварительно, причиной аварии стал отказ левого двигателя. Самолет загорелся еще в воздухе, и местные жители сняли на видео падающий огненный шар.

«К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали», – написал губернатор в телеграм-канале со ссылкой на командование МО РФ.

Местные жители сообщили о нескольких взрывах на месте крушения самолета. Очевидцы сумели заснять происходящее на видео и опубликовали в соцсети. «Местные сообщают, что уже после падения на месте обломков были взрывы», – написал паблик «ЧП Иркутск».

Многие высказались за вручение наград летчикам, который сумели отвести падающий самолет от жилых районов.

Кобзев заявил, что работы на месте крушения самолета продолжались всю ночь. После тушения обломков специалисты приступили к выяснению причины аварии.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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