Росгвардия нашла крупный схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР

Сотрудники Росгвардии нашли большой тайник с оружием на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Внутри находились кассетные боеприпасы, следует из сообщения ведомства.

Бойцы Росгвардии проводили разведку около одного из поселений региона, когда обнаружили оружейный схрон, передают «Известия».

«Выявлено более 20 кассетных боеприпасов к реактивным системам залпового огня, 10 мин различного назначения, выстрелы к гранатометам и взрыватели, а также более тысячи боеприпасов к стрелковому оружию», – рассказал военнослужащий с позывным Комиссар.

Все содержимое тайника уничтожили на месте накладным зарядом.

Ранее в Мариуполе нашли тайник с оружием и секретными документами минобороны Украины. Внутри лежали гранатомет «Форт-600», а также выстрелы к нему и ручные гранаты.

Луганск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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