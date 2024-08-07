В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины

В Мариуполе обнаружили тайник с оружием и секретными документами министерства обороны Украины. Об этом сообщает управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

«В результате оперативно-боевых мероприятий Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике в г. Мариуполе обнаружен схрон с вооружением и секретной документацией Министерства обороны Украины», – говорится в сообщении.

В тайнике также нашли гранатомет «Форт-600» и девять гранат к нему, девять гранат ВОГ, 11 ручных гранат иностранного производства, патроны к стрелковому оружию.

Отмечается, что схрон был заготовлен боевиками киевского режима в то время, когда российские войска окружили Мариуполь, его планировали применить во время дальнейшей эвакуации.

В настоящее время секретные документы отправили на изучение специалистам ФСБ.

Мариуполь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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