Оборвавшийся провод ЛЭП убил водителя грузовика под Волгоградом

Водитель грузовика оборвал кузовом провод высоковольтной линии и погиб от удара током в рабочем поселке под Волгоградом. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

ЧП случилось в ночь на 16 августа. Житель Елани за рулем грузового автомобиля задел кузовом провод ЛЭП, произошел обрыв. Водитель вышел из машины и попытался убрать находящийся под напряжением провод с кузова.

«Мужчина получил удар электрическим током, от которого скончался на месте происшествия. Организована проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», – пояснили в ведомстве.

В Челябинской области двое рабочих попали под напряжение во время строительства ангара из металлоконструкций рядом с воздушной линией электропередачи. Один мужчина умер на месте.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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