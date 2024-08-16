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Пятница, 16 августа 2024, 17:16 мск

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В Курской области погибли сотрудники Народного фронта

Два человека погибли, один ранен в одном из приграничных районов Курской области. Сотрудники Народного фронта помогали вывозить мирных жителей и попали под обстрел.

«В результате прямого попадания снаряда в автомобиль погибли сотрудники Народного фронта. В состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен», – сообщили в движении.

Погибли медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалёв и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов. Замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федор Геращенко с осколочными ранениями и ожогами успешно доставлен в больницу.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выразил соболезнования семьям погибших.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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