После вторжения ВСУ пострадали более 140 жителей Курской области

С начала вторжения ВСУ на территорию Курской области пострадали более 140 местных жителей, в том числе десять детей. Об этом сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров

«С 6 августа 2024 года в результате обстрелов в Курской области среди мирного населения пострадал и поступил в медицинские учреждения в Курской области 141 человек, в том числе 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – цитирует его слова «Интерфакс».

Шаров заверил, что в медучреждениях области в достаточном количестве имеются места, лекарственные препараты, медицинские изделия и предметы первой необходимости.

«Экстренная медицинская помощь осуществляется на территории региона в полном объеме», – подчеркнул представитель МЧС.

Напомним, в Курской области объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Курск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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