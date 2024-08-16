ВСУ уничтожили мост в Курской области

Вооруженные украинские формирования уничтожили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – сказал собеседник агентства.

По данным военкоров, часть Глушковского района теперь «отрезана»: это Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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