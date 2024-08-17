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Суббота, 17 августа 2024, 11:22 мск

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У камчатской столицы произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Елизовского района в Камчатском крае. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили трехбалльные подземные толчки, сообщил краевой главк МЧС России.

Специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН зафиксировали сейсмособытие днём по местному времени 17 августа. Эпицентр толчков находился на глубине 180 км в 43 км севернее столицы края Петропавловска-Камчатского. Магнитуда землетрясения составила 5,2.

«В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов. Звонки в ЕДДС от граждан не поступали. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась», – сообщили в МЧС.

Ощутимое землетрясение произошло в Петропавловске-Камчатском в конце июля. Очаг подземных толчков находился в Тихом океане, но они ощущались и в городе.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Камчатка, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,