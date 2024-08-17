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Суббота, 17 августа 2024, 18:37 мск

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Пять мирных граждан пострадали при обстреле Донецка

Пять жителей Донецкой народной республики пострадали в результате обстрела региона украинскими боевиками, сообщил глава региона Денис Пушилин.

При обстреле Петровского района Донецка из ствольной артиллерии ранены четверо мирных граждан. 35-летний мужчина находится в состоянии легкой степени тяжести, 47-летний мужчина – в состоянии средней степени тяжести. Также в состоянии средней тяжести находятся две женщины: 36 и 57 лет.

«В Енакиево в результате атаки БПЛА-камикадзе пострадала женщина 1940 года рождения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в телеграм-канале главы ДНР.

Накануне украинские военные нанесли массированный удар по Донецку, что привело к пожару в торговом центре. В результате атаки пострадали семь человек.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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