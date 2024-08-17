ФСБ возбудила дело против журналистов из Италии после репортажа из Суджи

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы итальянскими журналистами. Представители СМИ вели репортаж из города Суджа в Курской области, сообщил в ведомстве.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших госграницу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории Суджи», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Сотрудники ведомства также проверяют сообщения о том, что на территории российского пункта пропуска Суджа находится еще один журналист – Ник Пейтон Уолш. По итогам проверки будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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