Три человека погибли при пожаре под Красноярском

Три человека погибли при пожаре в частном дома в Красноярском крае в ночь на 18 августа. Пожарные больше часа не могли справиться с огнем, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Возгорание случилось в жилом доме на 100 кв. м в поселке Козулька. Когда пожарные прибыли на место и проверили горящее здание, внутри нашли тела трех человек. двое погибших – женщины, пол третьего человека устанавливают.

Огонь удалось полностью потушить. На месте работали 24 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.

Ранее пожар в квартире в городе Байкальск Иркутской области унес жизнь девятимесячной девочки. Родители успели выскочить из квартиры.

Козулька, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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