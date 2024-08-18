Жителей Камчатки предупредили об афтершоках до 5 баллов

Афтершоки силой до пяти баллов будут продолжаться в ближайшие дни на Камчатке, предупредил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Землетрясение с локальной магнитудой в 7,2 произошло на Камчатке ранним утром по местному времени 18 августа. Эпицентр толчков находился в 115 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 44 км. В краевой столице землетрясение ощущалось на 6-7 баллов, местные жители рассказали, что мебель ходила ходуном, сами собой открывались дверцы шкафов и бытовой техники. Припаркованные автомобили частично сдвинулись с места от силы колебаний.

По данным МЧС, пострадавших не было, но сотрудники продолжают обход для выявления повреждений. Угроза цунами не объявлялась.

«Сразу начался активный афтершоковый процесс, с большой долей вероятности более сильных толчков в ближайшее время не ожидается. Стоит ожидать отчетливых сотрясений в Петропавловске до пяти баллов», – сказал Чебров.

Видео с его комментарием опубликовал телеграм-канал камчатского филиала ЕГС РАН.

Накануне на территории Елизовского района произошло землетрясение магнитудой 5,2. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили трехбалльные подземные толчки.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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