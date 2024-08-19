В ЛНР задержали россиянина за работу на украинские спецслужбы

Россиянин попался на сотрудничестве с украинскими спецслужбами в Луганской Народной Республике. По данным управления ФСБ России по региону, подозреваемого завербовали еще в 2022 году.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины. Он задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», – сообщили в ведомстве.
Сотрудники ФСБ установили, что сотрудники Службы безопасности Украины завербовали мужчину «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности РФ». Россиянин добровольно согласился на пособничество украинской спецслужбе и полностью осознавал трагические последствия своих действий, пишут «Известия».
Ранее в ДНР сотрудники ФСБ задержали подозреваемую в госизмене местную жительницу. Она передавала противнику данные для ударов по спасателям.
Луганск, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»