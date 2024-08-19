Трех пострадавших при взрыве в Стерлитамаке отправили в реанимацию

Трех пострадавших при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке поместили в отделение реанимации. Состояние одного оценивают как очень тяжелое, рассказали в минздраве Башкирии.

Трое рабочих получили сильные ожоги, когда из-за утечки газа случился взрыв, а потом и факельное горение газа. Пострадавших перевезли в первую городскую больницу Стерлитамака.

«Все они находятся в реанимации. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего – крайне тяжелое. Врачи связались с врачами-комбустиологами Республиканского ожогового центра, согласовывается тактика лечения», – говорится в сообщении ведомства.

Врачи также планируют провести телемедицинские консультации с федеральным центром.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ о нарушении промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

«В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания. Действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана надлежащая правовая оценка», – пояснили в управлении СКР по республике.

Стерлитамак, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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