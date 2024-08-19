В больнице умер белгородец, раненный при обстреле ВСУ

Житель села Бессоновка умер в больнице после ранения во время обстрела с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения в результате обстрела села Бессоновка. Все эти дни врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались несовместимыми с жизнью», – написал губернатор в телеграм-канале.

Украинские боевики обстреляли Бессоновку из РСЗО вечером 8 августа. Мужчина был единственным пострадавшим и получил проникающее ранение головы, осколочные ранения рук.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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