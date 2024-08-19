В Курской области эвакуировано более 120 тысяч мирных жителей – МЧС

В Курской области эвакуировано более 121 тысячи местных жителей. Как сообщила пресс-служба МЧС, на данный момент в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся около 3 тысяч человек, в том числе более 1 200 детей.

Еще 390 ПВР в 57 субъектах РФ готовы к размещению более 19 тысяч человек.

За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. Одновременно автоколоннами доставлено более 250 тонн гумпомощи (всего – свыше 2 400 тонн).

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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