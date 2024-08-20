ПВО сбила два украинских дрона над Крымом

Киевский режим пытался атаковать Республику Крым с помощью беспилотников самолетного типа. Средства ПВО помешали довести террористическую атаку до конца.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», – сообщили в Минобороны РФ.
Ранее украинские боевики применили оперативно-тактические ракеты ATACMS для удара по Крымскому мосту. Система ПВО сбила 12 ракет в ночь на 16 августа.
Симферополь, Наталья Рязанова
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