Лесные пожары подошли к населенным пунктам в Туве

Огонь лесных пожаров подошел на расстояние пяти километров от населенных пунктов в Тандинском районе Тувы. Сотрудники МЧС делаю все возможное, чтобы сдержать продвижение огня.
«В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действует пожар на 270 гектарах в Тандинском районе. На месте работают наземная группировка МЧС России и ведомственный самолет Бе-200», – сообщила пресс-служба министерства.
К тушению привлечены более 190 специалистов и 27 единиц техники. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда республики действуют 30 пожаров на площади 6 483 га. Региональная диспетчерская служба сообщила о группировке в 430 человек и 59 единиц техники при борьбе с огнем.
«Вместе с тувинскими пожарными борьбу со стихией ведут более сотни сотрудников Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской области и Хакасии. Действуют очаги на территории Тандинского, Чеди-Хольского, Тес-Хемского, Тоджинского, Каа-Хемского, Дзун-Хемчикского, Улуг-Хемского и Кызылского районов», – пояснили в службе.
На выходных спасатели эвакуировали около 500 детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак».
Кызыл, Наталья Рязанова
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