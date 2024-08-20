Огонь охватил 10 тысяч квадратных метров на нефтебазе в Ростовской области

В Ростовской области в несколько раз увеличилась площадь пожара, который тушат третий день подряд. Группировка пожарных увеличена до 500 человек.

На нефтебазе в Пролетарске горят емкости с топливом. Пожарные проливают местность, чтобы не допустить детонации, а также остановить распространение пламени. Пока локализовать возгорание не удалось, на данный момент площадь пожара составляет около 10 тысяч квадратных метров.

Группировка пожарных увеличена до 500 человек, к вылету готовят четыре единицы авиации, сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора, которые постоянно берут пробы воздуха. Превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

18 августа около часа ночи на западе Ростовской области система ПВО сбила украинский беспилотник, атаковавший регион. Обломки упали в промзону и привели к пожару на складе, где хранилось дизтопливо. Тогда прибывшим на место пожарным пришлось прервать борьбу с огнем из-за новой атаки ВСУ.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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