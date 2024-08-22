Авария оставила без воды 80 тысяч человек в Старом Осколе

Крупная авария на водопроводе оставила без воды порядка 80 тыс. человек в Старом Осколе Белгородской области. Коммунальщикам удалось возобновить снабжение 60 тыс. абонентов, но давление в системе ниже нормы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Продолжается ликвидация последствий аварии на водопроводе в Старом Осколе. Сейчас без воды остаются 20 тыс. человек, более 60 тыс. – пока с давлением ниже нормы. Осуществляется подвоз воды», – сказал губернатор в утреннем видеообращении.

Детские сады в городе работают в режиме дежурных групп, а больницы обеспечены запасом воды, заверил губернатор.

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Старый Оскол, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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