Грузовой поезд насмерть сбил подростка в Алтайском крае

Грузовой поезд насмерть сбил 16-летнего подростка вблизи станции Рубцовск в Алтайском крае. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

ЧП случилось около 23:00 по местному времени 21 августа в черте города. Подросток пытался на мопеде проскочить по пешеходному настилу перед приближающимся поездом. Машинист не успел остановить состав вовремя, и случилась авария.

«Организована проверка исполнения законодательства, будет дана оценка соблюдению норм безопасности, деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В Краснодарском крае 10-летняя девочка попала под поезд и погибла. Ребенок бежала по пешеходному переходу перед составом.

Рубцовск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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