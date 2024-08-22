ФСБ задержала жителя Забайкалья за измену

Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края по делу о госизмене. По данным ведомства, мужчина вербовал россиян в подконтрольную спецслужбам Украины террористическую организацию.

Подозреваемый сам был сторонником международной террористической организации и с помощью сети «Интернет» вербовал граждан для «дальнейшего объединения и свержения действующей власти». По заданию иностранных кураторов мужчина также собирал и передавал им сведения военного характера, наносил надписи антиправительственного содержания на зданиях Читы и отправлял кураторам фотоотчет, рассказали в пресс-службе управления ФСБ по региону.

В отношении подозреваемого возбуждены три уголовных дела: за содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), за участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и за госизмену (ст. 275 УК РФ).

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую в госизмене жительницу ДНР, которая передавала противнику данные для ударов по спасателям.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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