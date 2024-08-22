Росавиация подтвердила остановку аэропорта Волгограда

Аэропорт Волгограда приостановил работу в связи с воздушной атакой с украинской стороны, сообщил представитель Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности гражданских полетов.
«22 августа (четверг) с 01:49 мск на работу аэропорта Волгоград были введены временные ограничения. Аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда», – говорится в сообщении.
Согласно электронному табло воздушной гавани, четыре рейса задерживаются на прилет и столько же на вылет в Москву и Петербург.
Власти региона сообщили, что в ночь на 22 августа Волгоградская область подверглась атаке беспилотников. Падение обломков стало причиной пожара на аэродроме.
Волгоград, Наталья Рязанова
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