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Четверг, 22 августа 2024, 10:19 мск

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Более 500 афтершоков насчитали после землетрясения на Камчатке

Фото: Камчатский филиал ЕГС РАН

Ученые насчитали более 500 афтершоков после землетрясения магнитудой в 7,2 на Камчатке. Самые ощутимые толчки зафиксированы 22 августа, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Очаговый процесс Шипунского землетрясения продолжает развиваться, и в ближайшие пару недель Камчатку продолжит потряхивать. С 18 августа зарегистрировали уже более 500 афтершоков, и ученые не успевают обрабатывать данные о подземных толчках.

«В Авачинском заливе неподалеку от Шипунского полуострова продолжает развиваться мощный афтершоковый процесс. 22 августа в 11:33 по местному времени произошел ощутимый афтершок, магнитуда которого составила 6.1. На данный момент определены параметры более чем 300 афтершоков, а всего их произошло более 500», – рассказали в филиале ЕГС РАН.

Специалисты считают, что жителям Петропавловска-Камчатского не стоит ожидать сотрясений интенсивностью более 4 баллов.

Землетрясение с локальной магнитудой в 7,2 произошло на Камчатке ранним утром 18 августа. Специалисты предупредили о серии афтершоков с магнитудой до пяти.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Камчатка, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,