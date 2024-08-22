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Четверг, 22 августа 2024, 11:13 мск

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В многоквартирном доме в Пермском крае взорвался газ

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края. Один человек пострадал: спасатели достали мужчину из-под обломков.

По данным регионального главка МЧС, взрыв произошел утром в четырехэтажном доме по улице Ленина. Пожара не случилось, но между 4-м и 3-м этажами обрушились межэтажные перекрытия.

«Из-под завалов спасли мужчину, он госпитализирован. Из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двух детей, всего эвакуированы 16 человек», – рассказали в главке.

Прокуратура начала проверку случившегося и взяла на контроль вопросы временного размещения жильцов дома, оказания им необходимых мер социальной поддержки.

В Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона рухнула часть жилого дома. В списке погибших 10 человек.

Кизел, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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